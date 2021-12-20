إسرائيل تحظر السفر إلى ألمانيا بسبب متغير أوميكرون

تل أبيب - (د ب أ):

حظرت إسرائيل على مواطنيها السفر إلى ألمانيا بسبب الوضع الوبائي هناك.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الإجراء الخاص باحتواء متغير كورونا الجديد "أوميكرون" سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بعد غد الأربعاء عند منتصف الليل (اتوقيت المحلي).

وأكد مجلس الوزراء الإسرائيلي بذلك توصية وزارة الصحة.

وعلاوة على ذلك، ستنضم إيطاليا والولايات المتحدة وبلجيكا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وتركيا وسويسرا إلى قائمة "الدول الحمراء" اعتبارا من الأربعاء.

وتطبق إسرائيل بالفعل حظر دخول على الأجانب. وتشمل قائمة الدول الحمراء التي لا يُسمح للإسرائيليين بالسفر إليها إلا بتصاريح خاصة حتى الآن أكثر من 50 دولة - معظمها في أفريقيا.