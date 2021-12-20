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5 آلاف شخص يتظاهرون في ألمانيا ضد تدابير كورونا

11:13 ص الإثنين 20 ديسمبر 2021
5 آلاف شخص يتظاهرون في ألمانيا ضد تدابير كورونا

أرشيفية

زاربروكن - (د ب أ):

تظاهر حوالي 5 آلاف شخص في مدينة زاربروكن الألمانية ضد إجراءات مكافحة جائحة كورونا أمس الأحد.

وقالت الشرطة ليلة الأحد/الاثنين إن المظاهرات كانت سلمية، مضيفة أنه تعين لفت انتباه بعض المتظاهرين إلى الالتزام بارتداء الكمامات.

وبحسب بيانات الشرطة، تواجد نحو 100 فرد من قوات الأمن في مكان التظاهر.

وقبل انطلاق المظاهرة من ميدان لاندفيربلاتس، تجمهر 20 متظاهرا في مظاهرة مضادة لم يتم الإخطار بها. وبحسب البيانات، اتبع هؤلاء المتظاهرون أوامر الشرطة ولم تحدث أي مصادمات.

زاربروكن ألمانيا فيروس كورونا مدينة زاربروكن

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