الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد استباحة حياة الفلسطيني

رام الله - (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن إسرائيل "تتعمد استباحة حياة الفلسطيني" بعد إقرارها تعليمات جديدة لجنودها في مواجهة التظاهرات في الضفة الغربية.

ونددت الوزارة، في بيان صحفي، بإصدار السلطات الإسرائيلية "المزيد من التسهيلات لجنودها لإطلاق النار على ملقي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان، وفقاً لوثيقة كشف عنها الإعلام العبري، وذلك بحجة السماح لهم (بالدفاع عن أنفسهم)".

وقالت الوزارة: "إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات وتعتبرها ضوءً أخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين وفقاً لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال".

وأضافت :"كما نعتبرها استهتاراً فاضحاً بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكلا من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان والمستوطنين المتطرفين".

وتساءلت الخارجية الفلسطينية: "هل أوامر إطلاق النار هذه سيتم تطبيقها ضد المستوطنين وعناصر الإرهاب الذين يستهدفون الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم بالحجارة ويهددون حياتهم، خاصة وأن أكثر من شهيد فلسطيني كان ضحية هذه الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية؟".

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "هذا القرار العنصري، الذي يبيح بشكل علني ويسمح بقتل الفلسطينيين والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب، ويحول جنود الاحتلال إلى آلات حقيقية للقتل والاجرام".

وطالبت الخارجية الفلسطينية الجهات الأممية والدولية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع القرار الإسرائيلي المذكور، واتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات الكفيلة بوقف تنفيذه وإلغائه فورا.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ذكرت الليلة الماضية أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات متساهلة لجنوده بشأن فتح النار لاستهداف الشبان الفلسطينيين من ملقي الحجارة في الضفة الغربية.

وقالت إن الجيش الإسرائيلي أتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة (مولوتوف)، حتى بعد الانتهاء من عملية إلقاء الحجارة، وأثناء انسحاب الشبان من المكان.