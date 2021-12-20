وزير خارجية الصين: لا نخشى المواجهة مع واشنطن

وكالات:

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال كلمة ألقاها في بكين اليوم الاثنين إن الصين لا تخشى المواجهة مع الولايات المتحدة، لكنها سترحب بالتعاون إذا كان يصب في مصلحة الطرفين.

وقال إن المشكلات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تعود إلى "سوء تقدير استراتيجي" من الجانب الأمريكي.

ونُشر نص الكلمة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية.

وأضاف "إذا حدثت مواجهة فإن (الصين) لن تخشى ذلك وستقاتل للنهاية".

وتابع أنه "لا ضرر" من المنافسة لكنها يتعين أن تكون "إيجابية".

وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب مجموعة من الخلافات بينها منشأ جائحة كوفيد-19 والتجارة وحقوق الإنسان وضغوط بكين على تايوان.

وفي اتصال الشهر الماضي استمر ثلاث ساعات ضغط الرئيس جو بايدن على نظيره شي جين بينغ بشأن حقوق الإنسان وحذر شي من أن بلاده قد ترد على ما تصفه بأنه استفزازات في تايوان.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا يوم الخميس بحظر الواردات من منطقة شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بعمالة قسرية في أحدث رد أمريكي على معاملة الصين لأقلية الويغور المسلمة. وتنفي الصين انتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ.