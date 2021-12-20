Masrawy logo white

عن طريق الخطأ.. تطيعم أطفال بلقاح غير مصرح به في ألمانيا

12:30 ص الإثنين 20 ديسمبر 2021
عن طريق الخطأ.. تطيعم أطفال بلقاح غير مصرح به في ألمانيا

أرشيفية

برلين - (د ب أ)

قال مسؤولون محليون إن العديد من الأطفال في ألمانيا تم تطعيمهم عن طريق الخطأ بلقاح لفيروس كورونا لم تتم الموافقة عليه بعد بالنسبة لفئتهم العمرية، الأحد.

وفي مركز للتطعيم بمنطقة أولبه في ولاية شمال الراين وستفاليا، تم حقن العديد من الأطفال بلقاح مودرنا. ويشار إلى أنه تمت الموافقة على لقاح بيونتيك فقط للأطفال حتى الآن.

وأعلنت المنطقة "أنه تم إبلاغ آباء الأطفال المعنيين على الفور بهذه الواقعة".

وبناء على طلب الآباء، تم إبلاغ الشرطة بالواقعة.

ولم يتم الكشف عن عدد الأطفال الذين شملهم هذا التطعيم.

وفي نوفمبر، أعطت الوكالة الأوروبية للأدوية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح بيونتيك مع الأطفال من سن الخامسة. وكان هذا أول لقاح تتم الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي للأطفال دون سن 12 عاما. ويتلقى الأطفال ثلث جرعة البالغين فقط.

لقاح غير مصرح به ألمانيا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في هذه المحافظات غدًا الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا