30 ألف شخص يحيون ذكرى ضحايا كورونا في النمسا

فيينا - (د ب أ)

ذكرت الشرطة النمساوية أن نحو 30 ألف شخص أحيوا ذكرى ضحايا فيروس كورونا بعدد كبير للغاية من الأضواء، في وقت متأخر من الأحد في فيينا.

وخلال وقفة ليلية استمرت حوالي 10 دقائق في وسط المدينة، حمل المشاركون الشموع والمصابيح، أو تم تشغيل أضواء هواتفهم المحمولة.

وأيدت تلك الوقفة الليلية التي تم تنظيمها تحت شعار "نعم نهتم" عشرات المنظمات مثل النقابات العمالية والجمعيات الطبية والطوائف الدينية.

كما أعلن الرئيس ألكسندر فان دير بيلين تضامنه.

وفي النمسا، توفي أكثر من 13 ألف شخص جراء كوفيد-19.