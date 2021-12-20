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مسلحون يقتلون 38 شخصًا في سلسلة هجمات في نيجيريا

12:16 ص الإثنين 20 ديسمبر 2021
مسلحون يقتلون 38 شخصًا في سلسلة هجمات في نيجيريا

مجموعات مسلحة

لاجوس - (د ب أ)

قتل مسلحون 38 شخصا في سلسلة هجمات في المنطقة الشمالية الوسطى لنيجيريا، حسبما قال مسؤول في بيان الأحد.

وقال صامويل أروان، مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا "الوكالات الأمنية أكدت لحكومة ولاية كادونا أن 38 شخصا قتلوا في المناطق التي تعرضت لهجمات".

ووقعت الهجمات في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في عدة قرى في إيداسو، في منطقة حكومة جيوا المحلية بالولاية.

وذكر أروان إن الهجمات شنتها عصابات مسلحة معروفة وهى التى تقف وراء جرائم قتل واختطاف جماعي في دولة نيجيريا، الأكبر في إفريقيا من حيث عدد السكان.

ولم يتضح بعد سبب مهاجمة عصابات المسلحين لتلك القرى بشكل خاص، رغم أن المعروف أنها تقوم بذلك انتقاما لأعضائها الذين تعرضوا للقتل.

مسلحون سلسلة هجمات نيجيريا

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