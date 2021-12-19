خبراء بريطانيون يحذرون من التأخر في فرض إجراءات لمواجهة أوميكرون

لندن - (د ب أ)

أكد خبراء بريطانيون أهمية التحرك سريعا للتصدي للانتشار السريع للمتحور أوميكرون، حيث حذر رئيس هيئة خدمات الصحة الوطنية من أن الضغط على وحدات الخدمات الصحية في لندن "يتصاعد سريعا".

وتحدث عدد من المستشارين العلميين للحكومة اليوم الأحد، بعد يوم من نشر مضابط اجتماع حذر من أنه "من المؤكد" أن هناك مئات الآلاف من إصابات أوميكرون الجديدة يوميا في إنجلترا، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

وأشار التحديث من المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ أيضا إلى أن حالات النقل إلى المستشفيات في بريطانيا بسبب الإصابة بالمتحور أوميكرون ربما تكون نحو عشر العدد الحقيقي للإصابات بسبب تأخر المستشفيات في تقديم التقارير.

وذكر البروفيسور سير ديفيد شبيجيل هالتر عضو المجموعة الاستشارية إن التوقيت مهم للغاية.

وقال شبيجل هالتر لبرنامج "تريفور فيليبس اون صنداي" على شبكة "سكاي نيوز" "لا يمكن أن ننتظر إلى أن تصل حالات النقل للمستشفيات إلى الحد الأقصى قبل أن نفعل شيئا للتعامل معها، لأنه عندئذ، سيكون الوقت متأخرا للغاية".