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تولى مكافحة المخدرات ومباحث السجون.. مدير أمن القليوبية الجديد

11:42 م الأحد 19 ديسمبر 2021
تولى مكافحة المخدرات ومباحث السجون.. مدير أمن القليوبية الجديد

اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات محدودة بين قيادات الوزارة، اليوم الأحد، تضمنت تولي اللواء غالب مصطفى مديرًا لأمن القليوبية، خلفًا للواء محسن شعبان والذي تمت ترقيته مساعدًا للوزير بمنطقة شمال سيناء.

شغل اللواء غالب مصطفى منصب مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، ثم مديرًا للإدارة العامة بقطاع السياحة، ومدير الإدارة العامة لمباحث السجون.

كانت الحركة شملت تعيين اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء علاء فاروق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، واللواء خالد عزب، مساعد الوزير للمرور والحماية المدنية.

كما شملت الحركة تعيين اللواء غالب مصطفى مديرًا لأمن القليوبية، واللواء محسن شعبان مساعد الوزير لمنطقة سيناء، واللواء أشرف ربيع مساعد الوزير لإدارة السياحة، واللواء أحمد عويضة نائب مساعد الوزير لإدارة السياحة، واللواء أحمد خيري، مساعد مدير شرطة السياحة والآثار.​

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