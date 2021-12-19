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اليمن: مقتل 7 عناصر من مليشيا الحوثي غرب مدينة تعز

11:12 م الأحد 19 ديسمبر 2021
اليمن: مقتل 7 عناصر من مليشيا الحوثي غرب مدينة تعز

مليشيا الحوثي

عدن - (أ ش أ):

أعلن مصدر عسكري يمني مقتل 7 من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية وإصابة أخرين بغارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفت أطقم عسكرية غرب مدينة تعز.

وقال المصدر العسكري اليوم الأحد - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - " إن 7 من عناصر المليشيات قتلوا وأصيب أخرون بغارة جوية استهدفت أطقم عسكرية مما أدى لتضرر طقم عسكري قرب منطقة مجربة عزلة المجاعشة بمديرية مقبنة التي تشهد مواجهات مستمرة بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي الانقلابية".

هذا المحتوى من

Asha
مليشيا الحوثي عدن اليمن مدينة تعز

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