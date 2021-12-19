الإمارات تقصر دخول الجهات الحكومية على المطعمين بدءا من 3 يناير المقبل

أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين في كافة إمارات الدولة والتي ستقتصر على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، وذلك ابتداء من 3 يناير 2022.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه سيسمح بدخول تلك الجهات للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح كوفيد-19 معتمد في الدولة والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر مع استمرارية إجراء فحص مخبري PCR كل 14 يوما وذلك لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في التطبيق.

وسيتم السماح لأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم بدخول تلك الجهات والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر في حال إجرائهم لفحص مخبري PCR كل 7 أيام، كذلك الأطفال من هم دون الـ 16 عاما الذين لا يتطلب منهم إجراء أية فحوصات مخبرية.

وأكدت الوزارة عدم السماح بالدخول للدوائر الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين غير الحاصلين على لقاح كوفيد-19، أو الأشخاص الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الرمادي نظرا لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري PCR الخاص بهم.