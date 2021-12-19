مقتل 12 شخصًا في انهيار صخري في عدن جنوبي اليمن

صنعاء - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 12 شخصاً حتفهم ، اليوم الأحد، في انهيار صخري بمحافظة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، "إن انهياراً صخرياً وقع بينما كان يقوم عدد من العمال بعملية تكسير بأحد جبال مديرية البريقة، غربي عدن، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً، وإصابة أربعة آخرين".

وأشارت المصادر إلى أن بعض العمال ما يزالوا مفقودين تحت الأنقاض فيما تستمر عملية البحث عنهم من قبل فرق إنقاذ تابعة للسلطة المحلية ومواطنين متطوعين.

وبين حين وآخر، تجرى في مدينة عدن، أعمال تكسير في الجبال لاستخدامها في بناء المنازل، دون الخضوع لرقابة الجهات المسؤولة في المحافظة.

وتخضع عدن، لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتيًا، منذ مغادرة الحكومة الشرعية منها في أغسطس 2019، بعد مواجهات عسكرية اندلعت بين الجانبين.