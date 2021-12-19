Masrawy logo white

مقتل 12 شخصًا في انهيار صخري في عدن جنوبي اليمن

10:35 م الأحد 19 ديسمبر 2021
مقتل 12 شخصًا في انهيار صخري في عدن جنوبي اليمن

انهيار صخري ارشيفية

صنعاء - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 12 شخصاً حتفهم ، اليوم الأحد، في انهيار صخري بمحافظة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، "إن انهياراً صخرياً وقع بينما كان يقوم عدد من العمال بعملية تكسير بأحد جبال مديرية البريقة، غربي عدن، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً، وإصابة أربعة آخرين".

وأشارت المصادر إلى أن بعض العمال ما يزالوا مفقودين تحت الأنقاض فيما تستمر عملية البحث عنهم من قبل فرق إنقاذ تابعة للسلطة المحلية ومواطنين متطوعين.

وبين حين وآخر، تجرى في مدينة عدن، أعمال تكسير في الجبال لاستخدامها في بناء المنازل، دون الخضوع لرقابة الجهات المسؤولة في المحافظة.

وتخضع عدن، لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتيًا، منذ مغادرة الحكومة الشرعية منها في أغسطس 2019، بعد مواجهات عسكرية اندلعت بين الجانبين.

انهيار صخري صنعاء اليمن عدن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في هذه المحافظات غدًا الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا