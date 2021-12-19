أوميكرون يصبح السلالة الأكثر انتشارا في أيرلندا

دبلن - (د ب أ)

أصبح المتحور أوميكرون السلالة المتحورة لفيروس كورونا هو الأكثر انتشارًا في أيرلندا، حيث يعتقد أن أكثر من نصف عدد الإصابات (5ر51%) من الإصابات المؤكدة هي إصابات بالمتحور الجديد.

ونقلت شبكة "ار تي اي" الايرلندية عن توني هولوهان، كبير المستشارين الطبيين في ايرلندا قوله "لقد استغرق الأمر أقل من أسبوعين لأوميكرون ليصبح المتحور الأكثر انتشارا من كوفيد في ايرلندا، وهو ما يظهر مدى عدوى المتحور".

وقال إن من المهم تقييد الاتصالات وتثبيت منحنى الإصابات الجديدة لمنع الوفيات غير الضرورية وحماية النظام الصحي.

ويتصاعد منحنى الإصابات الجديدة والوفيات بدرجة كبيرة في الأيام والأسابيع الأخيرة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة.