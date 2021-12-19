فرنسا تسجل أكثر من 84 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

باريس - (د ب أ)

سجلت فرنسا 48 ألفا و473 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 75 حالة وفاة إضافية خلال الفترة نفسها، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 8 ملايين و681 ألفا و667 إصابة، والوفيات إلى 122 ألفا و403 وفيات، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.