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فرنسا تسجل أكثر من 84 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

09:01 م الأحد 19 ديسمبر 2021
فرنسا تسجل أكثر من 84 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

المتحور الجديد لفيروس كورونا

باريس - (د ب أ)

سجلت فرنسا 48 ألفا و473 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 75 حالة وفاة إضافية خلال الفترة نفسها، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 8 ملايين و681 ألفا و667 إصابة، والوفيات إلى 122 ألفا و403 وفيات، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

فيروس كورونا فرنسا باريس جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

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