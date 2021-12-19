وزيرة الخارجية البريطانية تتولى ملف مفاوضات "بريكست" عقب استقالة فروست

لندن - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة البريطانية أن وزيرة الخارجية ليز ترس ستتولى مهام المفاوض الرئيسي في ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، عقب استقالة المفاوض السابق ديفيد فروست.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن ترس (46 عاما) ستتولى مهام المفاوض الرئيسي مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وكان المفاوض في ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ديفيد فروست، تخلى عن منصبه في وقت سابق اليوم؛ احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.