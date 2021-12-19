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عون يبلغ جوتيريش استعداد لبنان للتفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود الجنوبية

07:55 م الأحد 19 ديسمبر 2021
عون يبلغ جوتيريش استعداد لبنان للتفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود الجنوبية

الرئيس اللبناني ميشال عون

وكالات:

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيور جوتيريش، في بيروت، اليوم الأحد، أن بلاده تتمسك ببسط سيادتها على كامل أراضيها واستغلال ثرواتها الطبيعية، فضلا عن الاستعداد للتفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود الجنوبية.

وقال عون، في مؤتمر صحفي مع جوتيريش، ونقلته وكالة سبوتنيك، اليوم الأحد "شددت أمام الأمين العام للأمم المتحدة على تمسك لبنان بممارسة سيادته على كامل أراضيه، وحقوقه الكاملة في استثمار ثرواته الطبيعية لا سيما منها في حقلي الغاز والنفط، والاستعداد الدائم لمتابعة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

وأكد عون أنه "فيما يتعلق بالوضع مع إسرائيل فقد أعدتُ التأكيد لسعادته على التزام لبنان تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته والحفاظ على الاستقرار القائم على الحدود الجنوبية والتعاون الدائم بين الجيش اللبناني وقوات [اليونيفيل]"، لافتاً إياه إلى "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية".

ميشال عون لبنان ترسيم الحدود الجنوبية

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