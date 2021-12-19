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سفير مصر بموسكو: تنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية الروسية بمصر خلال أشهر

07:05 م الأحد 19 ديسمبر 2021
سفير مصر بموسكو: تنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية الروسية بمصر خلال أشهر

السفير نزيه النجاري

القاهرة - (أ ش أ):

اجتمع السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، مع دانييل ألجوليان، نائب رئيس وعضو مجلس إدارة المؤسسة الحكومية الروسية للتنمية "VEB.FR" وذلك في إطار متابعة السفارة المصرية لدى روسيا تطورات تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأح، أن الجانبين بحثا الخطوات الجارية لاستيفاء كافة الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر خلال الأشهر المقبلة.

وصرح السفير نزيه النجاري، بأن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من جانب البلدين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات المعنية في كل من مصر وروسيا لبدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك على تنظيم عدد من الفعاليات للترويج للمشروع وأهدافه والفرص الاقتصادية التي يقدمها.

من جانبه، أعرب نائب رئيس وعضو مجلس إدارة المؤسسة الحكومية الروسية للتنمية، عن الاهتمام الكبير الذي توليه روسيا لهذا المشروع، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين الروس أعربوا بالفعل عن رغبتهم في الاستثمار في مشروع المنطقة الصناعية الروسية بمصر، وذلك على ضوء ما يوفره من فرص اقتصادية لتعزيز نفاذ المنتجات الروسية لأسواق جديدة.

هذا المحتوى من

Asha
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