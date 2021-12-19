مصر تعرب عن تعازيها للفلبين في ضحايا إعصار "راي"

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الفلبين الصديقة في ضحايا إعصار "راي" الذي ضرب عدداً من المناطق في الفلبين، وأسفر عن عشرات الوفيات والجرحى، كما خلّف أضراراً ماديةً جسيمة.

كما تقدمت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - بصادق التعازي لذوي الضحايا، معربةً عن التمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين.

وأكدت مصر تضامنها ووقوفها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب الفلبين في هذا المُصاب الأليم.