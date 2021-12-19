بريطانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في يوم واحد
لندن - (أ ش أ):
أعلنت المملكة المتحدة اليوم الأحد تسجيل 12 ألفا و133 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور في البلاد وصلت إلى 37 ألفا و101 حالة.
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