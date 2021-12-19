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الهند: ارتفاع إصابات أوميكرون إلى 145 حالة

06:00 م الأحد 19 ديسمبر 2021
الهند: ارتفاع إصابات أوميكرون إلى 145 حالة

أوميكرون

نيودلهي - (أ ش أ):

ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند إلى 145 حالة، بعد رصد إصابتين.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الأحد أن الاصابتين لشخصين وصلا مؤخرا إلى ولاية /جوجارات/ شمال غربي البلاد قادمين من المملكة المتحدة، وثبتت إصابتهما بالمتحور.

وقال مسئول بوزارة الصحة إن أحد المصابين الاثنين هندي غير مقيم في بلاده (يبلغ من العمر 45 عاما) ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الاختبارات الطبية التي أجراها بـ "مطار أحمد آباد" الدولي بعد وقت قصير من وصوله للمملكة المتحدة في الـ 15 من ديسمبر الجاري، فيما وجد لاحقا أن العينة الخاصة بالشخص مصابة بالمتحور.

كما أنه تم اكتشاف صبي (يبلغ من العمر 15 عاما) من منطقة /جاندي نجر/ بالولاية الهندية مصاب أيضا بالمتحور بعد عودته من المملكة المتحدة، حسبما صرح المفوض المحلي للمنطقة، دافال باتيل.

هذا المحتوى من

Asha
أوميكرون فيروس كورونا الهند نيودلهي

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