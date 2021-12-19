فاوتشي يحذر من خطورة متحور أوميكرون

واشنطن - (بي بي سي)

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي من أن السفر يزيد من احتمال انتشار فيروس كورونا بين الأشخاص الملقحين بالكامل.

وقال فاوتشي لشبكة "أن بي سي نيوز" : "لا شك في أن هذا (أوميكرون) لديه قدرة استثنائية على الانتشار".

وأضاف فاوتشي، الذي يقدم استشارات للبيت الأبيض بشأن سبل مكافحة كورونا، إن المتحور الجديد من الفيروس "ينتشر على نطاق واسع في كافة أنحاء العالم".

وقال: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه حالا، فإن مستشفياتنا ستتعرض لضغوط كبيرة".

وأشار إلى تفاوت كبير في المخاطر عندما يتعرض شخص ملقح وحصل على جرعة إضافية للمتحور الجديد ويصاب شخص لم يحصل على اللقاح من قبل.

وحصل أكثر من 77 في المئة من الأشخاص المؤهلين للحصول على اللقاح في الولايات المتحدة على جرعة واحدة على الأقل، بحسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.