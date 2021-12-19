مصرع وإصابة 6 أشخاص في هجوم انتحاري غربي باكستان

إسلام أباد - أ ش أ

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون إثر تفجير انتحاري، استهدف مركبة تابعة لأحد الأحزاب السياسية في منطقة باجور الواقعة بمقاطعة "خيبر بختونخوا" شمال غربي باكستان .

وأوضح مدير مكتب شرطة منطقة باجور، صمد خان - في تصريح أوردته صحيفة /دون/ الباكساتانية اليوم /الأحد/ - أن الانتحاري ظهر فجأة وفجر نفسه بالتزامن مع مرور مركبة تقل أعضاء من حزب "عوامي الوطني" السياسي من منطقة كامار سار في منطقة باجور.

وأضاف أن قوات الأمن وفرق الإنقاذ توجهت إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفيات القريبة، بعضهم في حالة حرجة، بينما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث.