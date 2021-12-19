Masrawy logo white

مصرع وإصابة 6 أشخاص في هجوم انتحاري غربي باكستان

05:03 م الأحد 19 ديسمبر 2021
مصرع وإصابة 6 أشخاص في هجوم انتحاري غربي باكستان

ارشيفية

إسلام أباد - أ ش أ

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون إثر تفجير انتحاري، استهدف مركبة تابعة لأحد الأحزاب السياسية في منطقة باجور الواقعة بمقاطعة "خيبر بختونخوا" شمال غربي باكستان .

وأوضح مدير مكتب شرطة منطقة باجور، صمد خان - في تصريح أوردته صحيفة /دون/ الباكساتانية اليوم /الأحد/ - أن الانتحاري ظهر فجأة وفجر نفسه بالتزامن مع مرور مركبة تقل أعضاء من حزب "عوامي الوطني" السياسي من منطقة كامار سار في منطقة باجور.

وأضاف أن قوات الأمن وفرق الإنقاذ توجهت إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفيات القريبة، بعضهم في حالة حرجة، بينما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث.

هذا المحتوى من

Asha
هجوم انتحاري باكستان مصرع اشخاص شرطة منطقة باجور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا