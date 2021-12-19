Masrawy logo white

بحضور أبو الغيط.. الإمارات تنظم "قمة اللغة العربية" في إكسبو دبي

03:14 م الأحد 19 ديسمبر 2021
بحضور أبو الغيط.. الإمارات تنظم "قمة اللغة العربية" في إكسبو دبي

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

(وكالات):

أعلن محمد بن راشد، حاكم دبي، أنه حضر رفقة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ووزراء الثقافة العرب قمة اللغة العربية بإكسبو دبي، التي تنظمها وزارة الثقافة الإماراتية.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "حضرت اليوم رفقة الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الثقافة العرب، قمة اللغة العربية في إكسبو دبي والتي تنظمها وزارة الثقافة والشباب بالدولة.. اللغة العربية تستحق قمماً كثيرة لأنها قمة في الجمال.. وقمة في الاتساع والشمول.. وقمة في كونها وعاء للحضارة بكل أبعادها".

وأضاف: "كما شهدت أيضا ضمن القمة التوقيع على إعلان الإمارات للغة العربية رفقة وزراء الثقافة العرب ووقعت معهم عليه .. نعلن من خلاله التزامنا تجاهها لغةً لهويتنا وثقافتنا وعلومنا..نلتزم بها لغة للحياة".

محمد بن راشد، محمد بن راشد قمة اللغة العربية إكسبو دبي أحمد أبو الغيط

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا