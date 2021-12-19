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عمدة لندن: لا مفر من فرض قيود جديدة بسبب كورونا

02:59 م الأحد 19 ديسمبر 2021
عمدة لندن: لا مفر من فرض قيود جديدة بسبب كورونا

فيروس كورونا

لندن - أ ش أ

قال عمدة لندن صادق خان، اليوم الأحد، إن القيود الجديدة التي تفرضها بريطانيا الناجمة عن تفشي فيروس كورونا لا مفر منها، فبدونها ستصبح الخدمات العامة، مثل هيئة الخدمات الصحة الوطنية، على وشك الانهيار.

وبسؤاله عن احتمال فرض مزيد من القيود بعد إعلان حالة "الحدث الكبير" في بريطانيا، أجاب خان، في تصريحات متلفزة نقلتها قناة آسيا نيوز الإخبارية قائلا إن "تلك القيود تعتبر أمرًا لا مفر منه".

وأضاف خان: "إذا لم نضع قيودًا جديدة، فعاجلاً وليس آجلاً ستشهد (بريطانيا) المزيد من الحالات الإيجابية وربما تتجه الخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى حافة الانهيار، إن لم تنهار بالفعل".

يذكر أن خان أعلن حالة الطوارئ القصوى أو "الحدث الكبير" أمس السبت لمساعدة مستشفيات العاصمة على التعامل مع زيادة حالات الإصابة بكورونا الناجمة عن المتحور الجديد أوميكرون سريع الانتشار.

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