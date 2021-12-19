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المفاوض في ملف "بريكست" يعلن استقالته احتجاجا على سياسة جونسون ‎‎

02:28 م الأحد 19 ديسمبر 2021
المفاوض في ملف "بريكست" يعلن استقالته احتجاجا على سياسة جونسون ‎‎

بوريس جونسون

لندن - أ ش أ

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، بأن المفاوض في ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ديفيد فروست، تخلى عن منصبه؛ احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وذكرت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" البريطانية، نقلا عن مسؤول حكومي رفيع إن فروست سيغادر منصبه الشهر القادم بسبب استيائه من سياسة الحكومة.

وأضافت أن ديفيد فروست غير راضٍ عن "اتجاه سياسة الحكومة"الحالية، بملف الضرائب، والالتزامات بخفض الانبعاثات، والقيود المفروضة بشأن فيروس كورونا.

هذا المحتوى من

Asha
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