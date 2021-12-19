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كامالا هاريس: إدارة بايدن لم تتوقع ظهور متحوري دلتا وأوميكرون

02:10 م الأحد 19 ديسمبر 2021
كامالا هاريس: إدارة بايدن لم تتوقع ظهور متحوري دلتا وأوميكرون

كامالا هاريس

لوس أنجلوس - أ ش أ

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن إدارة جو بايدن لم تتوقع ظهور متحوري (دلتا) و(أوميكرون) من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت كامالا هاريس - فى مقابلة مع صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية نشرت اليومالأحد- أنه "لم نتوقع قدوم دلتا،أعتقد أن معظم العلماء الذين اعتمدنا على نصيحتهم وتوجيههم، لم يروا دلتا قادمة".

وأضافت: لم نر أوميكرون قادما، وهذه هي طبيعة هذا الفيروس المروع، والذي اتضح أن به طفرات ومتغيرات.. ونفت أن تكون الإدارة الأمريكية قد أعلنت عن انتصار سابق لأوانه على الفيروس.

وتابعت: إننا لم ننتصر عليه، لا أعتقد أنه بأي حال من الأحوال يمكن لأي شخص أن يدعي النصر عندما يبلغ عدد المتوفين جراء انتشار الفيروس 800 ألف شخص.

وأشارت كامالاهاريس إلى أن التهديد الأكبر الذي لايزال على الشعب الأمريكي مواجهته هو التهديد الذي يتعرض له غير المحصنين ضد الفيروس.. موضحة أن معظم الذين يؤمنون بفاعلية اللقاح وخطورة الفيروس قد تم تطعيمهم.

هذا المحتوى من

Asha
كامالا هاريس أوميكرون متحور دلتا جو بايدن

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