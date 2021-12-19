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وزير الدفاع الإثيوبي يلتقي نظيره التركي في إسطنبول

02:07 م الأحد 19 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الإثيوبي يلتقي نظيره التركي في إسطنبول

وزير الدفاع الإثيوبي يلتقي نظيره التركي في إسطنبول

وكالات:

التقى وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بيلاي مع نظيره التركي خلوصي أكار، وذلك على هامش قمة الشراكة ‏التركية الأفريقية الثالثة المنعقدة في إسطنبول.‏

وعقد اجتماع بين الوزيرين، وتبادل فيه الجانبان وجهات النظر في مجالات الدفاع والأمن الإقليميين، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

كما أطلع وزير الدفاع التركي نظيره الإثيوبي على الحضارات القديمة للجمهورية التركية، من سلالة السلجوق إلى الإمبراطورية العثمانية، وفق شبكة "فانا" الإثيوبية.

وأوضح خلوصي أكار لـ أبراهام أن "طموح الجيل التركي الراقي، ونجاحه الباهر في تكنولوجيا الدفاع".

وشارك رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، في النسخة الثالثة من قمة الشراكة التركية الأفريقية في اسطنبول، والتي تستمر لمدة يومين.

وعلى هامش القمة، جرى لقاء بين آبي وإردوغان، حيث أكد أنه "لطالما كانت العلاقات التاريخية بين بلدينا متجذرة في الاحترام المتبادل، وتستمر شراكتنا على أساس المشاركة البناءة".

خلوصي أكار أبراهام بيلاي إسطنبول وزارة الدفاع الإثيوبية

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