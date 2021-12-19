الفلبين.. 142 قتيلاً في إعصار "راي"

مانيلا - (د ب أ):

أعلن مسؤولون اليوم الأحد أن حصيلة قتلى الإعصار "راي"، أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام، ارتفعت إلى 142 شخصا، حيث سجلت المزيد من المناطق المنكوبة حالات وفاة.

وقال أرثر ياب حاكم إقليم "بوهول" إن الإقليم الواقع وسط البلاد سجل أعلى حصيلة ضحايا، وهي 72 حالة وفاة، وأشار إلى أن الحصيلة تعتمد على تقارير من 42 من بين إجمالي 48 بلدة.

وأعلنت الشرطة أن 18 حالة وفاة وقعت في إقليم نيجروس أوكسيدينتال المجاور، فيما قالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إنها تلقت بلاغات عن مقتل 16 شخصا في إقليم سيبو.

وشهدت إقليم جزيرة "ديناجات" سقوط 10 قتلى، وتم تسجيل 26 حالة وفاة أخرى في 8 أقاليم وسط وجنوبي البلاد، وفقا لمسؤولين محليين والشرطة.