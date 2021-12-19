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بسبب أوميكرون.. الكنيست الإسرائيلي يطالب 9 من نوابه دخول عزل صحي

01:41 م الأحد 19 ديسمبر 2021
بسبب أوميكرون.. الكنيست الإسرائيلي يطالب 9 من نوابه دخول عزل صحي

الكنيست الإسرائيلي

وكالات:

قال المتحدث باسم الكنيست الإسرائيلي إن 9 من نواب البرلمان الإسرائيلي مطالبين بالدخول في عزل صحي اليوم الأحد.

وعزا المتحدث باسم الكنيست ذلك إلى احتمالية تعرضهم إلى متحور فيوس كورونا الجديد "أوميكرون"، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وكان النواب التسعة على اتصال بمراسل في قناة الكنيست والذي تبين إصابته بكوفيد ، وسط شكوك احتمالية إصابته بمتحور أوميكرون.

والأسبوع الماضي، تبين إصابة حارس أمن بالكنيست بمتحور أوميكرون، وفي الأيام اللاحقة ثبتت إصابة 4 موظفين آخرين بفيروس كورونا، يرجح أن أحدهم أصيب بأوميكرون.

على إثر ذلك، طلب من العشرات من موظفي الكنيست والنواب الدخول في عزل صحي وفقا للتدابير الخاصة بمواجهة المتحور الجديد. كما أنه يتعين على الأشخاص المُلقّحين بالكامل الدخول في عزل لمدة 3 أيام على الأقل إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنهم أصيبوا بالمتحور.

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الوزراء الإسرائيلي لعقد اجتماع الأسبوعي لمناقشة الوضع الخاص بجائحة كورونا في البلاد.

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