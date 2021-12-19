Masrawy logo white

روسيا.. "فيسبوك" تدفع غرامة 17 مليون روبل

01:17 م الأحد 19 ديسمبر 2021
روسيا.. "فيسبوك" تدفع غرامة 17 مليون روبل

شركة فيسبوك

موسكو - أ ش أ

قالت الهيئة الفيدرالية لتنفيذ الأحكام القضائية في روسيا إن شركة "فيسبوك" سددت 17 مليون روبل (حوالي 240 ألف دولار) غرامة لرفضها إزالة محتوى محظور.

وأشارت الهيئة - حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد- إلى أنه لم تعد توجد حاليا أية إجراءات تنفيذية لديها ضد شركة فيسبوك.

واعتبارا من فبراير الماضي، تقوم الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام (روس كوم نادزور) بتحرير بروتوكولات إدارية بحق مواقع التواصل الاجتماعية وخدمات الماسنجر، التي ترفض إزالة المنشورات المخالفة للقوانين الروسية، وخاصة التي تدعو إلى المشاركة في فعاليات غير مصرح بها.

هذا المحتوى من

Asha
شركة فيسبوك روسيا موسكو الهيئة الفيدرالية لتنفيذ الأحكام القضائية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا