إسرائيل تعتقل "منفذي هجوم" وقع قرب مستوطنة في الضفة الغربية

غزة- (بي بي سي):

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذي عملية إطلاق النار وقعت يوم الخميس الماضي قرب مستوطنة "حومش" شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأدت إلى مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد بأن عملية الاعتقالات طالت 4 فلسطينيين في منطقة السيلة الحارثية غرب جنين، وجرى ضبط أسلحة وسيارة استخدمت في تنفيذ العملية.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية شنت فجر اليوم الأحد حملة اعتقالات في بلدة السيلة الحارثية.