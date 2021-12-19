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الدفاعات السعودية تدمر مسيّرتين أطلقتا باتجاه مطار أبها الدولي

10:58 ص الأحد 19 ديسمبر 2021
الدفاعات السعودية تدمر مسيّرتين أطلقتا باتجاه مطار أبها الدولي

طائرات التحالف العربي

وكالات:

أعلن التحالف العربي في اليمن، الأحد، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرتين مسيرتين أطلقتا باتجاه مطار أبها الدولي.

وقال التحالف في بيان إن الحوثيين حاولوا استهداف المسافرين فجر الأحد بثلاث مسيّرات.

وأضاف أن المسيّرات انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزاً لانطلاق الهجمات العابرة للحدود.

كانت الدفاعات السعودية قد دمرت في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط.

وأمس السبت، أعلن التحالف تنفيذ 19 عملية استهداف في مأرب والجوف ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة.

وأفاد التحالف بأن عملياته في مأرب والجوف أسفرت عن تدمير 11 آلية، ومقتل 80 عنصراً إرهابياً.

والجمعة، نفذ التحالف 29 عملية استهداف نوعية ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، دمرت خلالها المقاتلات 20 آلية للميليشيات، وأحدثت خسائر بشرية تجاوزت 180 عنصراً إرهابيا.

التحالف العربي مطار أبها الدولي السعودية الدفاعات السعودية

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