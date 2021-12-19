بينهم طفلان.. 4 قتلى في تحطم طائرة خفيفة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا

وكالات:

قضى 4 أشخاص، بينهم طفلان، في تحطم طائرة خفيفة في المياه قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، صباح الأحد، وفق ما أفادت الشرطة.

وقالت الشرطة إن الطيار (69 عاماً) أخذ 3 ركاب في رحلة ترفيهية. وسقطت الطائرة في منطقة شمال شرقي بريزبين بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأظهرت صور الطائرة تطفو وهي مقلوبة في خليج موريتون، وفق وكالة "رويترز".

ولا تزال الشرطة تعكف على تحديد هوية الراكب والطفلين اللذين قال الضابط كريج وايت إنهما "دون سن المراهقة".

وقال مفوض مجلس سلامة النقل الأسترالي أنجوس ميتشل، إن إعداد تقرير عن السبب المحتمل للتحطم سيكتمل في غضون