إغلاق دور السينما والمسرح وحدائق الحيوان في الدنمارك وسط تفشي أوميكرون

كوبنهاجن - (د ب أ):

وسط تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" بشكل سريع، أغلقت الدنمارك قطاعات كبيرة من الحياة العامة مرة أخرى.

واضطرت المسارح ودور السينما وحدائق الحيوان ومدن الملاهي والمرافق الرياضية لإغلاق أبوابها منذ صباح اليوم الأحد، وفقا للإرشادات الجديدة للحكومة. وصار مسموحا للمطاعم بفتح أبوابها حتى الساعة 1100 مساء فقط.

وارتفعت إصابات فيروس كورونا في الدنمارك بأعداد كبيرة في الأسابيع الماضية. وقالت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن إن عدد الإصابات الجديدة وصل يوم الجمعة إلى مستوى قياسي بلغ نحو 12 ألف حالة في اليوم، أكثر من 20% منها من متحور أوميكرون.

ويتم تطبيق القيود المشددة مبدئيا حتى منتصف يناير.​