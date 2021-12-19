خمس الألمان تقريبا يعتزمون السفر خلال "الكريسماس"

برلين - (د ب أ):

أظهر استطلاع رأي أن ما يقرب من 20 % من الألمان يعتزمون السفر خلال فترة "الكريسماس" على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا .

وفي استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لأبحاث الرأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال 13 % إنهم يريدون السفر للاحتفال بـ"الكريسماس" مع الأصدقاء أو الأقارب.

ويعتزم 6 % ممن شملهم الاستطلاع القيام برحلة أثناء العطلة.

ولكن 79 % قالوا إنهم يريدون البقاء في المنزل خلال العطلات، بينما لم امتنع 2 % عن الكشف عن مخططاتهم خلال العطلة.

يشار إلى أنه خلال عطلة "الكريسماس" العام الماضي - أول "كريسماس" خلال جائحة فيروس كورونا- لم يكن لدى الألمان رغبة كبيرة في السفر.

وخلال استطلاع رأي أجراه "يوجوف" في ذلك الوقت، قال 9 % فقط إنهم يريدون السفر بسياراتهم أو بالطيران لقضاء العطلة مع الأصدقاء أو الأقارب، في حين أن 1 % فقط كان لديهم خطط لقضاء رحلة أثناء العطلة. وأراد 87 % البقاء في المنزل.

وفي العام الجاري، يخطط الشباب ولا سيما الأصغر سنا للسفر خلال "الكريسماس". فمن بين بين الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما،يعتزم 38 % السفر، وكذلك 26 % في الفئة العمرية بين 30 و 39 عاما.

وعلى جانب آخر، فإن 9 % فقط في الفئة العمرية من 60 إلى 69 عاما يرغبون في السفر، وفقًا لاستطلاع "يوجوف".