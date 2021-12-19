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كوريا الجنوبية تسجل 6236 إصابة جديدة بكورونا 78 وفاة

06:17 ص الأحد 19 ديسمبر 2021
كوريا الجنوبية تسجل 6236 إصابة جديدة بكورونا 78 وفاة

أرشيفية

سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 6236 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 556 ألفا و98 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 78 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4722 وفاة.

كما أعلنت السلطات عن تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بالمتحور (أوميكرون) لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور إلى 178.

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