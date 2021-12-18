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آلاف الأشخاص يشاركون في مظاهرات ضد تدابير كورونا في ألمانيا

11:47 م السبت 18 ديسمبر 2021
آلاف الأشخاص يشاركون في مظاهرات ضد تدابير كورونا في ألمانيا

مظاهرة في ألمانيا

برلين - (د ب أ) :

خرج معارضو تدابير مكافحة فيروس كورونا المعمول بها في جميع أنحاء ألمانيا مرة أخرى إلى الشوارع في عدة مدن اليوم السبت، بينما تشكلت احتجاجات مضادة في العديد من الأماكن.

وتظاهر عدة آلاف من الأشخاص في مدينة هامبورج الساحلية بشمال البلاد. ورفع عدد من المتظاهرين لافتات مكتوب عليها: "لا للتطعيم الإلزامي!".

وتجري حاليا مناقشة في ألمانيا بشأن التطعيم الإلزامي لفئات معينة.

ودعا المنظمون المشاركين مرارا إلى البقاء سلميين وارتداء الأقنعة الواقية. ومنذ يوم الجمعة، تم تطبيق لائحة في المدينة الساحلية تقضي بوجوب ارتداء أقنعة فى المظاهرات.

وكان الآلاف من معارضى التطعيم قد نزلوا بالفعل الى الشوارع فى هامبورج فى أول عطلتين لنهاية الأسبوع في ديسمبر.

وعلى الرغم من الحظر المفروض على مظاهرة مقررة في برلين، تجمع عدد من الأشخاص عند بوابة براندنبورج التاريخية في العاصمة.

وكان قد تم الإعلان في الأصل عن مسيرة لألفي شخص من بوابة براندنبورج عبر الحي الحكومي.

وذكرت الشرطة أنه تم تفريق مسيرة احتجاج خرج فيها آلاف الأشخاص إلى الشوارع فى مدينة كوتبوس شرقي البلاد في ولاية براندنبرج في المساء بسبب وجود عدد كبير جدا من المشاركين.

وقال متحدث باسم الشرطة " لقد وجدنا الكثير من الانتهاكات لمتطلبات ارتداء الأقنعة في المسيرة". ويقدر عدد المشاركين بأكثر من ثلاثة آلاف شخص.

كما تجمع حوالي 1900 شخص في وسط مدينة شفيرن شمال ألمانيا في تظاهرة، طبقا للشرطة، في حين تحدث المنظمون عن مشاركة 2300 شخص.

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