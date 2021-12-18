الولايات المتحدة: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 50.7 مليون
واشنطن - (د ب أ)
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس لتصل إلى 7ر50 مليون، بحلول الساعة 0340 مساء اليوم السبت بتوقيت نيويورك وبلغ إجمالي عدد الوفيات 806 آلاف و 168، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الإصابات أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 2ر5 مليون، بزيادة طفيفة عن اليوم السابق .
وشهدت واشنطن العاصمة زيادة بنسبة 2ر1% في عدد الحالات مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 71219 حالة.
وشهدت ولاية ميشيجان أكبر عدد وفيات تم الإعلان عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بوفاة 280 شخصا.
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