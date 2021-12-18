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الولايات المتحدة: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 50.7 مليون

11:41 م السبت 18 ديسمبر 2021
الولايات المتحدة: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 50.7 مليون

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس لتصل إلى 7ر50 مليون، بحلول الساعة 0340 مساء اليوم السبت بتوقيت نيويورك وبلغ إجمالي عدد الوفيات 806 آلاف و 168، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الإصابات أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 2ر5 مليون، بزيادة طفيفة عن اليوم السابق .

وشهدت واشنطن العاصمة زيادة بنسبة 2ر1% في عدد الحالات مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 71219 حالة.

وشهدت ولاية ميشيجان أكبر عدد وفيات تم الإعلان عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بوفاة 280 شخصا.

فيروس كورونا واشنطن أمريكا جامعة جونز هوبكنز

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525

متعافون اليوم

371698

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