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استقالة وزير مفاوضات ما بعد بريكست من الحكومة البريطانية

11:10 م السبت 18 ديسمبر 2021
استقالة وزير مفاوضات ما بعد بريكست من الحكومة البريطانية

بريكست

لندن - (د ب أ)

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت، أن اللورد ديفيد فروست، الوزير المسؤول عن مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد استقال من حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت بسبب "خيبة أمله" المتزايدة من اتجاه سياسة حزب المحافظين.

وأوضحت الصحيفة أن فورست قدم استقالته قبل أسبوع وأقنعه جونسون بالبقاء في منصبه حتى الشهر المقبل.

ورفض متحدث باسم الحكومة البريطانية التعليق، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء .

بريكست الحكومة البريطانية لندن ديفيد فروست بوريس جونسون

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