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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب إندونيسيا

10:13 م السبت 18 ديسمبر 2021
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب إندونيسيا

زلزال

جاكرتا - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر إندونيسيا اليوم السبت، حسبما أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز، أن مركز الزلزال كان على عمق كيلومترين عند التقاء خط عرض 61ر0 درجة جنوبا وخط طول 67ر131 درجة شرقا، بالقرب من شمال ساحل جزيرة بابوا الإندونيسية.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال إندونيسيا جاكرتا المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل

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