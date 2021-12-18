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حمدوك: أدعو للتوافق على ميثاق سياسي يعالج أخطاء الماضي

10:09 م السبت 18 ديسمبر 2021
حمدوك: أدعو للتوافق على ميثاق سياسي يعالج أخطاء الماضي

عبدالله حمدوك

وكالات

دعا رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، السبت، إلى التوافق على ميثاق سياسي يعالج أخطاء الماضي، وينجز ما تبقى من أهداف الثورة السودانية، حسبما ذكرت "العربية".

وقال حمودك، إن السودان يشهد تراجعًا كبيرًا في مسيرة الثورة مما يهدد أمنه ووحدته واستقراره، متابعًا أن الاتفاق السياسي أكثر الطرق فعالية للعودة إلى مسار التحول الديمقراطي بالسودان.

وأضاف أن المبادرة التي طرحها للتوافق في السودان تعثرت بسبب التمترس وراء مواقف القوى المختلفة، مواصلاً حديثه بالقول: "توقيعي على الاتفاق السياسي جاء عن قناعة تامة مني بأنه سيؤدي إلى حقن الدماء".

وقال رئيس الوزراء السوداني: "نجدد عهدنا بالتمسك بشعارات الثورة ومدنية الدولة وديمقراطية الحكم، ومتمسكون بمدنية الدولة السودانية والطريق محفوف بالمطبات الصعاب".

عبدالله حمدوك السودان مدنية الدولة

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