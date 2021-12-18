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عنكبوت يتسبب في عملية للشرطة في متجر بألمانيا

09:56 م السبت 18 ديسمبر 2021
عنكبوت يتسبب في عملية للشرطة في متجر بألمانيا

شرطة برلين

برلين - (د ب أ)

تسببت حشرة عنكبوت في عملية للشرطة بأحد متاجر مدينة لودفيجسبورج في ولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه عندما فتح أحد الموظفين صندوقًا للموز اليوم السبت قفز العنكبوت للخارج، واختبأ داخل المتجر.

خشي مسؤولو المتجر أن يكون العنكبوت ساما فاستدعوا خدمات الطوارئ المختلفة.

شرع ضباط شرطة وخبير عناكب ومختص في المبيدات وموظف في هيئة إنقاذ الحيوانات في البحث عن المخلوق ذو الثمانية أرجل بين رفوف المتجر.

وأغلق المتجر لمدة ساعة ونصف ثم فتح بعد الإمساك بالعنكبوت.

وقالت الشرطة إن العنكبوت لم يكن من النوع السام، ولكنه عنكبوت من نوع السرطان غير الضار.

الشرطة الألمانية عنكبوت لودفيجسبورج بادن فورتمبيرج

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