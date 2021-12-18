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هولندا أول دولة أوروبية تعود للإغلاق الشامل لمواجهة كورونا

08:57 م السبت 18 ديسمبر 2021
هولندا أول دولة أوروبية تعود للإغلاق الشامل لمواجهة كورونا

رئيس وزراء هولندا مارك روتييه

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الهولندي، فرض إغلاق شامل في البلاد حتى 14 يناير لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روتييه، أعلن الثلاثاء الماضي، تمديد الإجراءات المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا لمدة شهر أي حتى 14 يناير 2022، معرباً عن قلقه جراء الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس خاصة في ظل انتشار متغير أوميكرون في البلاد.

وقال روتييه، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة هيوجو دي يونج، أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه سيتم تطبيق تمديد القيود المفروضة مثل الالتزام بارتداء أقنعة الفم داخل الأماكن المغلقة، وتوسيع طلب فحص كورونا في المراكز الثقافية والرياضة والإغلاق المسائي من الساعة الـ17 مساء وحتى الساعة 5 صباحا، حتى يوم الجمعة 14 يناير.

مارك روتييه هولندا فيروس كورونا هيوجو دي يونج

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