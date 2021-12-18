مباحثات سورية روسية لتعزيز التبادل التجاري في مجال المنتجات الغذائية

دمشق - (أ ش أ):

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية الدكتور عمرو سالم خلال لقائه، اليوم السبت، مع كل من رئيس مجلس الأعمال الروسي السوري الدكتور لؤي يوسف ورئيس شركة كومكس التجارية الروسية قسطنطين باسيوك سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين سورية وروسيا الاتحادية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أنه جرت، خلال اللقاء، مناقشة إمكانية مقايضة بعض السلع السورية كزيت الزيتون والحمضيات بسلع روسية كزيت دوار الشمس وغيرها من المواد الأساسية (لزوم السوق السورية) وإقامة مركز تجاري روسي في أحد مجمعات أو صالات السورية للتجارة يتم من خلاله التعريف بالمنتجات الروسية التي لا تتوافر في السوق المحلية إلى جانب إقامة مركز مماثل للمنتجات السورية في روسيا.

وأشار الوزير السوري إلى دور مجلس الأعمال الروسي السوري في تفعيل وتنشيط حركة التعاون بين البلدين وفتح افاق جديدة لتأمين احتياجاتهما من المنتجات والصناعات ولاسيما الغذائية منها وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال مشيراً إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

من جانبه قال باسيوك إن المنتجات والصناعات السورية تتمتع بجودة ونوعية عالية وتحتاج إلى تسويق أفضل معتبراً أن إقامة مركز تجاري روسي في سوريا، وبالعكس سيشكل نقطة إطلاق للتعريف بمنتجات البلدين ويفسح المجال أمام رجال الأعمال لتأمين السلع التي تتطلبها السوق في كل منهما.