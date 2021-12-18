عمدة لندن يدق ناقوس الخطر مع ارتفاع الإصابة بمتحور أوميكرون

لندن - (د ب أ)

دق عمدة لندن صادق خان ناقوس الخطر بسبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في جميع أنحاء العاصمة البريطانية، معتبرا أن الوضع يشكل "حادثا كبيرا".

ويشير مصطلح "حادث كبير" إلى حدث أو حالة تترتب عليها مجموعة من العواقب الخطيرة التي تتطلب ترتيبات خاصة تنفذها هيئة أو أكثر من هيئات الاستجابة لحالات الطوارئ، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وقالت الحكومة إن ذلك "يتجاوز نطاق العمليات المعتادة، ومن المرجح أن ينطوي على ضرر جسيم أو اضطراب أو خطر على حياة الإنسان أو رفاهيته أو الخدمات الأساسية أو البيئة أو الأمن القومي".

وأضاف أنه سيتم تعزيز ترتيبات التنسيق بين الخدمات العامة الرئيسية مع إعادة تشكيل مجموعة التنسيق الاستراتيجية التي سيكون لها ممثل حكومي يُمكّن لندن من الحصول على مزيد من الدعم لمعالجة الضغوط التى تواجه المدينة.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في لندن بسرعة، حيث تم الإبلاغ عن 65 ألفا و525 حالة إصابة مؤكدة جديدة في الأيام السبعة الماضية، و26 ألفا و418 إصابة في فترة الـ 24 ساعة الماضية وحدها، وهو أعلى رقم منذ بداية الجائحة. وفي الأسبوع الماضي، ارتفع عدد المرضى كوفيد-19 في مستشفيات لندن بنسبة 29%، حسبما أظهرت البيانات الحكومية.