محادثات مصرية تركية حول تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والسياحة

القاهرة - (أ ش أ):

ذكرت وزارة الخارجية المصرية، أن نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، السفير حمدي سند لوزا، شارك في اجتماعات الشراكة التركية الإفريقية التي عقدت في مدينة إسطنبول، واستعرض مجالات التعاون الثنائي بين مصر وتركيا.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت أن "المحادثات تطرقت إلى تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والسياحة".

وذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت، أن نائب وزير الخارجية، أشار في كلمته خلال الاجتماعات إلى الحرص على أن تساهم شراكات الاتحاد الإفريقي مع دول وتجمعات إقليمية أخرى في دعم جهود الدول الإفريقية في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والتكامل الإقليمي.