اجتماع رفيع المستوى بين وزير الدفاع التركي ونظيره الإثيوبي في إسطنبول

وكالات:

أعلنت وسائل إعلام تركية، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ألتقي نظيره الإثيوبي أبراهام بيلاي، في إسطنبول، وذلك على هامش مؤتمر الشراكة التركية الإفريقية الثالث.

وذكرت قناة "تي آر تي" التركية، اليوم السبت أن "وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يلتقي نظيره الإثيوبي أبراهام بيلاي في إسطنبول".

وأعلنت الخارجية المصرية أن السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، شارك في اجتماعات الشراكة التركية الإفريقية التي عقدت في مدينة إسطنبول.

وذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت، أن نائب وزير الخارجية، أشار في كلمته خلال الاجتماعات إلى الحرص على أن تساهم شراكات الاتحاد الإفريقي مع دول وتجمعات إقليمية أخرى في دعم جهود الدول الإفريقية في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والتكامل الإقليمي.

كما استعرض مجالات التعاون الثنائي بين مصر وتركيا وخاصةً التبادل التجاري والاستثمارات والسياحة.