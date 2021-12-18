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الحكومة النمساوية تشكل فريق أزمات جديدا لمواجهة "أوميكرون"

05:46 م السبت 18 ديسمبر 2021
الحكومة النمساوية تشكل فريق أزمات جديدا لمواجهة "أوميكرون"

لقاح ضد متحور أوميكرون

فيينا - (أ ش أ):

أكد مستشار النمسا كارل نيهمر، أن الحكومة شكلت فريق أزمات جديدا لمواجهة احتمالات انتشار متغير"أوميكرون" من فيروس كورونا في البلاد.

وقال نيهمر، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن فريق الأزمات ستقوده القوات المسلحة إلى جانب خبراء الطب والصحة من أجل بلورة استراتيجية جديدة لمكافحة الوباء في النمسا في المستقبل.

وأضاف أن المواطنين يعانون منذ 21 شهرا من توتر شديد بسبب فيروس كورونا وتداعياته، مشيرا إلى أنه للأسف فإن الفيروس لا يتضاءل في خطورته ويجب الاستعداد جيدا لتحورات الفيروس .

وفي السياق .. استمرت المظاهرات اليوم في فيينا ، نتيجة فرض لقاحات كورونا إجباريا، وجابت عدة تجمعات وسط العاصمة للتنديد بسياسات الحكومة، بينما فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا لمنع أعمال العنف خاصة مع اندساس عناصر من اليمين المتطرف في هذه المظاهرات الأسبوعية.

وانخفضت إصابات كورونا اليوم ، بحسب وزارة الصحة، حيث سجلت 2167 إصابة جديدة و24 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة .

هذا المحتوى من

Asha
أوميكرون فيينا الحكومة النمساوية فيروس كورونا

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