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مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء انفجار في كابول

05:36 م السبت 18 ديسمبر 2021
مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء انفجار في كابول

أرشيفية

كابول - (د ب أ)


أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم السبت مقتل شخص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار بكابول.

وقال متحدث باسم الوزارة إن الانفجار نجم عن انفجار اسطوانة غاز في سيارة.

وأضاف المتحدث أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات ويجرى التحقيق في ملابسات الحادث، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن التفجيرات بالقنابل المزروعة على جانب الطريق والقتل المستهدف من الحوادث الشائعة في جميع أنحاء أفغانستان حتى بعد تولى طالبان السلطة في أغسطس.

ويتحمل تنظيم داعش المسؤولية عن غالبية هذه الهجمات.

وفي وقت سابق اليوم أكد مسؤولون أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على عالم دين في كابول فأردوه قتيلاً.

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