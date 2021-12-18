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عزل رئيس الوزراء الأردني بعد إصابات بكورونا بين أفراد عائلته

02:53 م السبت 18 ديسمبر 2021
عزل رئيس الوزراء الأردني بعد إصابات بكورونا بين أفراد عائلته

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة

وكالات:

أفاد التلفزيون الأردني بأن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، موجود في العزل المنزلي، بعد إصابة ابنه وابنته بفيروس كورونا.

وكان وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، قد أعلن في مقابلة مع "التلفزيون الأردني"، أن "الأردن اكتشف 7 حالات ثبتت إصابتها بـ"أوميكرون"، وأن جميع الحالات التي جاءت من الخارج كانت لديهم نتيجة فحص سلبية قبل وصولهم، لكن نتيجة فحص الوصول كانت إيجابية".

وأضاف: "أوميكرون" سيصبح النسخة السائدة من فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "سرعة انتشاره 3 أضعاف سرعة انتشار المتحورات الأخرى، والمؤشرات تقول إن أعراضه أقل حدة وفق الدراسات".

ودعا الهواري المواطنين إلى الحصول على جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، مضيفا: "المصاب بفيروس كورونا قابليته أعلى للإصابة مرة أخرى، وجسمه لديه قابلية أعلى لاستقبال الفيروس وهنا لا أتحدث مناعيا".

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